Татьяна Тарасова: «О каких оскорблениях говорит Нугуманова? Рукавицын просто сказал, что ей надо похудеть. Причем это правда»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров по поводу лишнего веса.

«Это какие-то глупости. Не может быть, чтобы Рукавицын кого-то оскорблял. У Жени отличный штаб и прекрасные отношения со спортсменами.

О каких оскорблениях Нугуманова говорит? Он просто сказал, что ей надо похудеть. Причем это действительно правда», – заявила Тарасова. 

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные