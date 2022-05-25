Татьяна Тарасова: «О каких оскорблениях говорит Нугуманова? Рукавицын просто сказал, что ей надо похудеть. Причем это правда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров по поводу лишнего веса.

«Это какие-то глупости. Не может быть, чтобы Рукавицын кого-то оскорблял. У Жени отличный штаб и прекрасные отношения со спортсменами.

О каких оскорблениях Нугуманова говорит? Он просто сказал, что ей надо похудеть. Причем это действительно правда», – заявила Тарасова.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»