Елизавета Нугуманова: «Думаю, не все захотят продолжать карьеру, если не будет мировых турниров. Нашим девочкам сейчас очень тяжело»

Фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о ситуации с отстранением сборной России от международных стартов.

– Будет сложно выступать всем нашим девочкам, которым 15-16 лет, кажется, что не будет международных соревнований для России. Это ужасно, это тяжело. Может быть, нужно сделать Кубок России более масштабным.

Когда выступаешь на чемпионате мира, Европы, очень много народу, это влияет на спортсменов, немножко другой настрой. Думаю, что не все захотят сейчас продолжать свою карьеру, если не будет мировых турниров.

– Тяжело искать мотивацию из-за отсутствия международных соревнований?

– Да, особенно тем, кто до этого выступал на мировых турнирах. Нашим девочкам сейчас очень тяжело.

– Не думаешь, что случится отток фигуристов из России? Возможно, кто-то захочет сменить гражданство.

– Насколько я знаю, теперь не все страны принимают российских спортсменов, не все готовы работать с нами. И неважно, на каком уровне спортсмен. Скорее всего, будут просто уходить [из спорта]. Мы сейчас говорим о тех, кто уже был на высоком уровне, это огромная работа.

Знаю, как было тяжело ребятам-олимпиадникам, которые поехали сначала в Красноярск, там были две недели, ежедневные тесты, закрытые помещения и прочее. Это все безумно трудно, – заявила Нугуманова.