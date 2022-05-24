Лайшев о возрастном цензе: «Хотят любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем чище и достойнее выглядит наш облик»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что возрастной ценз в фигурном катании хотят поднять из-за успехов учениц Этери Тутберидзе.

– Согласны с мнением, что возрастной ценз хотят поднять из-за успеха учениц Тутберидзе?

– Конечно, это так. Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем наш облик выглядит чище и достойнее.

Для нас все это неудивительно, тем азартнее будем соревноваться против них. Если возрастной ценз все-таки поднимут, мы все равно победим! – сказал Лайшев.

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