Лайшев о возрастном цензе: «Хотят любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем чище и достойнее выглядит наш облик»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» считает, что возрастной ценз в фигурном катании хотят поднять из-за успехов учениц .

– Согласны с мнением, что возрастной ценз хотят поднять из-за успеха учениц Тутберидзе?

– Конечно, это так. Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем наш облик выглядит чище и достойнее.

Для нас все это неудивительно, тем азартнее будем соревноваться против них. Если возрастной ценз все-таки поднимут, мы все равно победим! – сказал Лайшев.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо