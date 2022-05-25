Наталья Бестемьянова: «Если нас допустят к участию в самом конгрессе ISU, это будет свет в конце туннеля»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«В первый день будет голосование, допустят ли федерацию (фигурного катания России) к участию в самом конгрессе, так что ждем 6 июня.

Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля», – сказала Бестемьянова.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня в Таиланде.

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