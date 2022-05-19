Горшков об участии представителей ФФКР в конгрессе ISU: «Пока все планируется»

Делегаты Федерации фигурного катания России (ФФКР) планируют ехать на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом заявил глава ФФКР Александр Горшков. Ранее сообщалось, что ISU еще не принял решения об участии представителей России в конгрессе.

«Пока все планируется», – сказал Горшков.

Отчетно-выборный конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете. Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой организации.

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