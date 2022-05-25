Авербух о словах Шевченко про судей: «Уверен, что Свинин и Жук никогда в жизни таким не занимались. Скорее всего, это журналистские домыслы»

Теги Илья Авербух сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин судьи Софья Шевченко Игорь Еременко Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова экс-фигуристки Софьи Шевченко о том, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с Игорем Еременко.

Шевченко, которая тренировалась у Ирины Жук и Александра Свинина, ранее заявила: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». 

«Я думаю, что это неправильная интерпретация журналистов. Уверен, что не могла она такого сказать, и уверен, что их прекрасные тренеры Свинин и Жук никогда в жизни таким не занимались. Скорее всего, это журналистские домыслы», – сказал Авербух.

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко

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