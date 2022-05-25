Авербух о словах Шевченко про судей: «Уверен, что Свинин и Жук никогда в жизни таким не занимались. Скорее всего, это журналистские домыслы»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слова экс-фигуристки о том, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с .

Шевченко, которая тренировалась у и , ранее заявила: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то».

«Я думаю, что это неправильная интерпретация журналистов. Уверен, что не могла она такого сказать, и уверен, что их прекрасные тренеры Свинин и Жук никогда в жизни таким не занимались. Скорее всего, это журналистские домыслы», – сказал Авербух.

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко