«Мы с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко

, ранее выступавшая в танцах на льду в дуэте с , рассказала о чувствах, которые испытывала, когда на соревнованиях судьи говорили ей о просьбе тренеров поставить их пару ниже других.

«Вопрос не в том, что есть первая пара, – Саша с Ваней (Степанова и Букин – Sports.ru). Мы никогда не соревновались с ними. Мы принимали это, уважали ребят. Понимали, что это лицо нашей группы.

Видели, как они много работают и очень их поддерживали. Абсолютно были согласны с тем, что им уделяется большее внимание. Вопрос в том, что были пары, с которыми мы соревновались на равных.

Мы не были готовы постоянно вставать под них только потому, что это было выгодно. Мы не маленькие и понимали, что происходит, но нам никогда не могли об этом открыто сказать.

Дескать, ребят, сейчас мы ведем первую пару, а вы потерпите. У вас пока такая роль. Потом мы вами займемся. Сейчас нужно постоять здесь, а в будущем на вас есть планы. Вы достойны медалей, а проигрываете не потому, что вы отвратительные.

Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты.

В какой-то момент действительно начинаешь в это верить. Приезжаешь на соревнования зажатый, потому что примерно представляешь, что окажешься на определенном месте. Но мы всегда старались делать все, что от нас зависело и побеждать. В первую очередь самих себя.

Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то. И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь, а для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?

Ладно, пусть будет так, если мы команда, то потом все это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи...» – сказала Шевченко.