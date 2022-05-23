Софья Шевченко: «В нашей группе было так: если ты куда-то уходишь, это предательство. Многие вещи, которые приняты в спорте, не учитывают, что спортсмен – живой человек»

Российская фигуристка , ранее выступавшая в танцевальном дуэте с , рассказала, возникало ли у нее желание уйти от тренеров и .

– Не было желания схватить Игоря в охапку и рвануть с ним куда угодно? Болельщики обожают отправлять всех за границу – Зуева, Шпильбанд, Лозоны. Понятно, что это огромные деньги, и написать об этом куда проще, чем реально сделать. Но не хотелось ли вам попробовать другую тренерскую руку, другой формат работы?

– Конечно, было такое желание. Но это всегда трактовалось не как развитие, а как предательство. И, являясь частью этой системы, ты должен это принимать.

– Кем трактовалось, вами или тренерами?

– В нашей группе всегда было так: если ты куда-то уходишь, это предательство.

– Но ведь крепостное право отменили в 1861 году. У человека одна карьера.

– Я бы сказала, у человека одна жизнь, а многие вещи, которые приняты в большом спорте, не учитывают, что спортсмен – живой человек, не робот, у него тоже бывают плохие дни.

Спорт — это отрезок жизни, который когда-то закончится, и если ты убьешься на этом отрезке жизни... вряд ли что-то сложится дальше. Некоторые никогда так и не восстанавливаются.

Если ты – тренер, который ведет спортсмена с детства, ты за него отвечаешь. Его судьба в твоих руках. Если он хочет идти дальше – ну, отпусти. А если не отпускаешь, тебе, выходит, не важно, чтобы он стал чемпионом. Тебе важно, чтобы он не стал чемпионом ни у кого другого.

– Как прекрасно сказано.

– В нашей ситуации, конечно, получилось, что я плохая. Но я никогда и не была хорошей для тренеров, честно говоря, ха-ха. Что тут скажешь.

Игорь – потрясающий спортсмен. Наверное, его хотели удержать и поставить с другой девочкой. Но когда я сказала о паузе, у тренеров даже мысли не было постараться оставить нас вместе. Мол, уходишь – уходи.

Возможно, у меня будет большая тренерская карьера и я еще узнаю боль утраты учеников, но я все равно считаю, что человеческие ценности должны превалировать над спортивными.

Если спортсмен хочет идти дальше, отпусти его, пусть тебе даже будет больно. Не сломай судьбу: а вдруг это большой талант! Очень большое количество спортсменов не доходит до того уровня, который они могли бы показать, потому что сталкиваются с подобным.

Мы с Игорем, может быть, тоже могли бы ещё многого добиться в большом спорте, – сказала Шевченко.

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