Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин отреагировали на интервью фигуристки Софьи Шевченко, которая заявила, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с Игорем Еременко.
«Мы не будем никак комментировать обиды ушедшей спортсменки. Скажу лишь, что никогда в жизни наша команда не подставляла своих спортсменов на соревнованиях, не просила судей поставить кого-то выше или ниже.
Желаем Софье успехов на тренерском поприще», – сказали тренеры.
«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко