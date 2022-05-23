Жук и Свинин об интервью Шевченко: «Никогда наша команда не подставляла своих спортсменов на соревнованиях, не просила судей поставить кого-то выше или ниже»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Софья Шевченко Игорь Еременко Р-Спорт Фигурное катание

Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин отреагировали на интервью фигуристки Софьи Шевченко, которая заявила, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с Игорем Еременко.

«Мы не будем никак комментировать обиды ушедшей спортсменки. Скажу лишь, что никогда в жизни наша команда не подставляла своих спортсменов на соревнованиях, не просила судей поставить кого-то выше или ниже.

Желаем Софье успехов на тренерском поприще», – сказали тренеры. 

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко

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