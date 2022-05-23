Российские тренеры и отреагировали на интервью фигуристки , которая заявила, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с .

«Мы не будем никак комментировать обиды ушедшей спортсменки. Скажу лишь, что никогда в жизни наша команда не подставляла своих спортсменов на соревнованиях, не просила судей поставить кого-то выше или ниже.

Желаем Софье успехов на тренерском поприще», – сказали тренеры.

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко