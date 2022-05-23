Тарасова о словах Шевченко про судей: «Нельзя так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто к кому и когда конкретно подходил»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова экс-фигуристки о том, что тренеры просили судей занижать оценки их дуэту с .

Шевченко, которая тренировалась у и , ранее заявила: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то».

«Никогда не слышала о такой практике. Даже обсуждать это не хочу. Не верю, что такое может происходить.

Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки.

Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», – сказала Тарасова.