Илья Авербух: «Когда-то ботинки шили в Клину, и были лезвия «Жигули». Имеет смысл пытаться восстанавливать производство там, где это исторически развивалось»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф высказался о производстве инвентаря для фигуристов в России.

«Алексей Николаевич [Мишин] действительно изобретатель, он придумал много интересных для фигурного катания вещей. Когда-то ботинки шили в Клину, мы на них катались, и были лезвия, они назывались «Жигули». Я думаю, имеет смысл пытаться восстанавливать производство там, где это исторически и развивалось.

Все возможно, но это достаточно долгий процесс. То оборудование в сравнении с тем, на чем сегодня выступают фигуристы, а это австрийское или итальянское производство, сегодня «каменный век». Поэтому в ближайшие лет пять, думаю, придется искать варианты», – сказал Авербух.