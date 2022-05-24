Илья Авербух: «Когда-то ботинки шили в Клину, и были лезвия «Жигули». Имеет смысл пытаться восстанавливать производство там, где это исторически развивалось»

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Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о производстве инвентаря для фигуристов в России.

«Алексей Николаевич [Мишин] действительно изобретатель, он придумал много интересных для фигурного катания вещей. Когда-то ботинки шили в Клину, мы на них катались, и были лезвия, они назывались «Жигули». Я думаю, имеет смысл пытаться восстанавливать производство там, где это исторически и развивалось.

Все возможно, но это достаточно долгий процесс. То оборудование в сравнении с тем, на чем сегодня выступают фигуристы, а это австрийское или итальянское производство, сегодня «каменный век». Поэтому в ближайшие лет пять, думаю, придется искать варианты», – сказал Авербух.

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