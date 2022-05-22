Авербух поставил новую произвольную программу Мозалеву

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Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух сообщил, что поставил произвольную программу российскому фигуристу Андрею Мозалеву.

«У меня в этом году серьезная работа с Питером. Огромное спасибо Алексею Николаевичу Мишину, доверил работать с Лизой Туктамышевой, Мишей Колядой, Женей Семененко.

Там я ставил также произвольную программу Андрею Мозалеву вместе с Еленой Масленниковой. Питерский десант такой получается, ха-ха.

Ставил я еще грузинской паре Метелкина/Паркман. В этом году пока весь список, но думаю, будут еще.

Помимо этого мы ставим много программ внутри своей группы, у нас есть теперь свои сильные юниорские пары в танцах. Ребята все ушли готовыми», – сказал Авербух.

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