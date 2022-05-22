Илья Авербух: «Был приятно удивлен при работе с Семененко. Казалось, что актерская часть не совсем про него, но он потрясающе сейчас подрос»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф рассказал о произвольной программе, которую он поставил российскому фигуристу Евгению Семененко.

«Предложение поставить Семененко произвольную программу исходило от тренера Алексея Николаевича Мишина. У меня тесное сотрудничество с группой Мишина, я поставил программу Елизавете Туктамышевой, Михаилу Коляде и сейчас Жене Семененко. Женя находится в очень хорошем состоянии духа, готовится к следующему сезону, сборы у него пройдут с Мишиным.

Мне кажется, программа получилась интересная и динамичная, напоминает самого Женю, главное, чтобы он справился с технической частью. Были только я и он, я для этого специально прилетал в Санкт-Петербург, программу мы по видео отсылали [тренерскому штабу], конечно, программа будет дорабатываться, она должна «отлежаться», потом будут внесены определенные корректировки.

Женя еще и очень творческий, он много предлагает, это большой подарок для постановщика, когда сам участник постановки предлагает много того, что ему хотелось бы сделать, и импровизирует. Могу сказать, что я даже был где-то приятно удивлен при работе с Женей, потому что казалось, что актерская часть не совсем про него, но он потрясающе сейчас подрос.

Еще раз хочу сказать, что работать с учениками Алексея Николаевича Мишина – одно удовольствие, все очень тактичны, интеллигентны и вовлечены в то, что делают», – сказал Авербух.

Авербух поставил Семененко новую произвольную программу