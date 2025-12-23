ISU: «Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала нейтральных спортсменов, они не могут быть рассмотрены для участия в Играх»
ISU: Тарасова и Роднина не могут быть приглашены на Олимпиаду.
В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что Татьяна Тарасова и Ирина Роднина не могут быть приглашены на Олимпийские игры-2026.
— Готовы ли вы пригласить на Олимпийский турнир по фигурному катанию Ирину Роднину и Татьяну Тарасову?
— ISU признает вклад Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной, и других поколений спортсменов, тренеров и официальных лиц в развитие фигурного катания.
МОК отвечает за приглашение индивидуальных нейтральных фигуристов и их вспомогательного персонала на Олимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине. Однако, поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных спортсменов, то они не могут быть рассмотрены для участия в Играх, — заявили в пресс-службе ISU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости