Евгения Медведева: «Сравнивать спорт и шоу странно, это абсолютно разные вещи. В шоу ты показываешь свою душу и то мастерство, которое было наработано в спорте»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос, в чем видит различия между выступлениями на соревнованиях и в шоу.

– Не будет секретом, если я скажу, что сравнивать спорт и шоу – странно, это абсолютно разные вещи, виды деятельности и подготовка тоже разная. Если спорт – это больше про дисциплину, многочасовые тренировки изо дня в день, то шоу – это больше про то, когда ты пожинаешь плоды собственного мастерства.

То есть существует возможность не тренироваться по много часов в день, а просто показывать свою душу и именно то мастерство, которое было наработано в спорте. Просто оно немножечко перевешивает в сторону искусства. То есть это абсолютно разные вещи, спорт – это спорт, от этого никуда не денешься.

– Это для вас какая-то отдушина? Не волноваться за оценки, а отдаться творчеству.

– Ну, за оценки я никогда особо не переживала, только за баллы, ха-ха. Нет, волнение есть, конечно, перед выходом на лед, оно просто разное, их сравнивать довольно сложно.

Если на чемпионатах мира ты переживаешь по поводу технической составляющей – прыжки, если быть честным, – то в шоу часто думаешь, как бы покрасивее выглядеть на льду, лучше передать образ.

Два номера, которые я исполняю здесь (в Оленегорске), для меня особенны. Как и каждый номер в принципе. Оба в таких красных оттенках – «Кармен», второй катаю под прекрасную Хиблу Герзмаву.

Самое главное, я получаю удовольствие от того, что делаю на льду, и надеюсь, что зрители тоже. Это важнейшее, что нужно знать о моих номерах на сегодня.

– Евгения, вы – чемпионка среди наших фигуристов по количеству шоу этой весной...

– Да? А есть такая награда у вас?

– Попробуем придумать, заказывайте, что вручить. Но это следствие удачной работы менеджеров? Или у вас просто больше сил и желания, чем у других фигуристов?

– Это следствие удачной работы , в частности, который устраивает очень много шоу. И у нас есть возможность ездить по многим городам России. А мое дело — выходить, радовать зрителей и кататься, – сказала Медведева.

Медведева на вопрос о поддержке отстраненных россиян: «Если меня попросят о помощи, то я буду рассматривать это. Но свою кандидатуру никуда не выдвигала и не собираюсь»