Шевченко о распаде дуэта с Еременко: «Игорь был шокирован, он хотел продолжать кататься. Было страшно, но я была тверда в своем решении»

Российская фигуристка рассказала о распаде танцевального дуэта с .

Шевченко и Еременко были победителями Финала Гран-при среди юниоров, призерами юниорского чемпионата мира. На чемпионате России-2021 заняли четвертое место.

– Когда был переломный момент для принятия решения?

– Это был этап Гран-при в Японии. Тот старт был для меня знаковым. Я поняла, что так дальше продолжаться не может и нужно что-то менять. Не знала, что и как будет дальше, но точно знала, что по-старому я не хочу.

Окончательно поняла я это во время соревнований. Обычно они оправдывают весь рабочий процесс, все сложности, и ты понимаешь, ради чего катаешься. Я же, выйдя на лед, совершенно не почувствовала того, что чувствовала на соревнованиях раньше. Поняла – значит, точно я не ошибаюсь, и теперь начнется какой-то колоссальный переворот.

В Японии мы поговорили с Игорем. Я объяснила ему ситуацию. Попросила взять паузу в тренировках и соревнованиях. Мы всегда были не только в спортивных партнерских отношениях, но и друзьями.

Он меня, конечно, поддержал, но для него эта новость стала громом среди ясного неба. Я не знала, как он отреагирует, поэтому не стала говорить до старта, – боялась, что это собьет его мотивацию.

Ведь с этим этапом была такая история, что нам его не давали сначала, потом дали, и все очень обрадовались. Я видела, на каком энтузиазме работает Игорь. Переступила через себя и поняла, что нужно подготовиться и выступить, как бы ни хотелось все бросить.

– Как Игорь отреагировал?

– Он был шокирован моим состоянием и тем, что я от него прошу. Игорь хотел продолжать кататься. Он меня пытался уговорить подождать до конца сезона, мы же должны были выступить на Универсиаде и чемпионате России. Я говорю: «Игорь, правда, я так больше не могу и, что самое главное, не хочу. Точка невозврата».

Мы приехали в Москву и сразу пошли разговаривать с тренерами. У тренеров попросила то же — сказала, что мне нужно время. Выйти из ситуации, посмотреть на нее со стороны, восстановиться.

Тренеры сразу сказали, что если мы сейчас уйдем, больше не вернемся. И были правы. Я находилась в таком состоянии, что подумала: «Что ж, не вернемся, значит, не вернемся». Неприятный получился разговор, но я на приятный и не рассчитывала, честно говоря. Больше на этот каток я не возвращалась.

– Не страшно было бросать все?

– Было страшно, но я была тверда в своем решении. Старалась никого не слушать, потому что мне нужно было услышать себя, в первую очередь.

Это было сложно – идти наперекор всему и вся, всем правилам и тому, как надо поступать. Вроде бы середина сезона, мы только начали в него входить, плюс это олимпийский сезон. У меня есть ответственность перед Игорем, перед тренерами... А я не могу.

Правда, я очень терпеливый и настойчивый человек, но все эти качества во мне живут, когда я четко знаю: передо мной моя цель и мой путь. Если я начинаю сомневаться, сразу начинается раскардаш.

Поэтому я должна была определиться. Идти к цели потому что она нужна кому-то другому — это не про меня и не про спорт. Спорт — это когда ты на двести процентов отдаешься и знаешь, что это точно твое, – сказала Шевченко.