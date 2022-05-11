Авербух о тренерской работе: «Прихожу только на утренние тренировки, но уже даю задания, показываю все на коньках»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Елена Масленникова Софья Шевченко Игорь Еременко Виталий Новиков Фигурное катание

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал свое решение начать тренерскую работу. 

«Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс. Но подчеркиваю, что это не такое тренерство, что я забросил все, встал у борта, ко мне прибежали только топовые спортсмены и я сразу начал возле них бегать.

Во-первых, вся та работа, которая проходит, огромное количество различных направлений проектов, – это все остается со мной. Но действительно мне захотелось – видимо, время пришло – попробовать себя в единственной нише, в которой я не пробовал на льду, – в тренерстве.

Я работаю в коллективе. В этом коллективе работает Елена Масленникова, с которой мы уже 20 лет сотрудничаем вместе. В этом коллективе работает Виталий Новиков, который из США переехал сюда.

Я очень рад приходу в этот коллектив Игоря Еременко и Софьи Шевченко, в которых еще есть некая нереализованность. Они ведут разных детей, у них даже конкуренция внутри. Они пришли, и у них есть свежее дыхание. У меня есть мой взгляд на те танцы, которые были.

Есть Виталий, который со всей энергией бросился в эту историю, Елена Масленникова с огромным творческим потенциалом. Причем именно Масленникова является старшим тренером этой школы, я еще раз подчеркиваю, именно на ней фундамент этого.

Я прихожу только на утренние тренировки, но это все-таки действительно начало тренерской работы, потому что это не только постановочная работа, с которой я действительно очень много сталкивался и продолжаю работать, но здесь я уже даю задания, у меня болят ноги, я показываю все на коньках.

Я сажаю всех ниже льда и заставляю показывать исключительно реберное катание. Надеюсь, сейчас пройдет полгода, и группа, которая у нас есть, будет отличаться по манере катания, по манере скольжения», – сказал Авербух в подкасте «Ход коньком». 

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