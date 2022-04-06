Авербух о распаде четырех танцевальных дуэтов: «Не вижу никакой катастрофы. В новых тандемах появится новая энергия»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о распаде четырех российских танцевальных дуэтов.

В конце сезона распались дуэты – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, – , – .

«Я думаю, что это вполне нормальный процесс. Закончился олимпийский цикл – это время, когда пары распадаются и соединяются в новые. Не вижу никакой катастрофы. Как раз в новых тандемах появится новая энергия. Это абсолютно органичный процесс.

В следующем олимпийском цикле мы будем рассчитывать на пару Дэвис – Смолкин и Степанова – Букин. В танцах на льду все меняется, и все скоротечно. Особо я бы выделил новый тандем – Нарижный – Морозова. Думаю, что может получиться очень интересная пара. Считаю, что такое изменение – это правильное решение», – сказал Авербух.