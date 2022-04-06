Тарасова о российских танцах на льду: «Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Андрей Багин Софья Шевченко Игорь Еременко Максим Некрасов Аннабель Морозова Елизавета Шанаева Дэвид Нарижный Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на распад четырех российских танцевальных дуэтов.

В конце сезона распались дуэты Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Софья ШевченкоИгорь ЕременкоАрина Ушакова – Максим Некрасов.

«Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они? Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но и критичного тоже. Ничего страшного. В этом возрасте всегда распадаются пары: кто-то не находит общий язык, кто-то заканчивает кататься. Образовались новые дуэты. Ребята молодые, у них все впереди.

Говорить о том, на кого можно будет рассчитывать в следующее олимпийское четырехлетие, пока однозначно рано. Надо, чтобы прошли соревнования, мы посмотрели, кто и как катается. Это не просто так тыкнуть пальцем в небо», – сказала Тарасова.

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