Тарасова о российских танцах на льду: «Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на распад четырех российских танцевальных дуэтов.

В конце сезона распались дуэты – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, – , – Максим Некрасов.

«Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они? Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но и критичного тоже. Ничего страшного. В этом возрасте всегда распадаются пары: кто-то не находит общий язык, кто-то заканчивает кататься. Образовались новые дуэты. Ребята молодые, у них все впереди.

Говорить о том, на кого можно будет рассчитывать в следующее олимпийское четырехлетие, пока однозначно рано. Надо, чтобы прошли соревнования, мы посмотрели, кто и как катается. Это не просто так тыкнуть пальцем в небо», – сказала Тарасова.