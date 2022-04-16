Сегодня в Москве пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступят Загитова, Медведева, Тарасова и Морозов

16 апреля в Москве пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой
Москва
Начало – 13:00 по московскому времени.
Участники
Алексей Ягудин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин
Роман Костомаров
Оксана Домнина – Максим Шабалин
Татьяна Волосожар – Федор Федотов
Мария Петрова – Алексей Тихонов
Албена Денкова – Максим Ставиский
Александр Энберт
Артем Федорченко
Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
Иван Колесников
Кирилл Зайцев
Николай Колесников
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов