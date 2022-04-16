Сегодня в Москве пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступят Загитова, Медведева, Тарасова и Морозов

16 апреля в пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Москва

Начало – 13:00 по московскому времени.

Участники

Алексей Ягудин

– Владимир Морозов

Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

Роман Костомаров

Оксана Домнина – Максим Шабалин

– Федор Федотов

Мария Петрова – Алексей Тихонов

Албена Денкова – Максим Ставиский

Александр Энберт

Артем Федорченко

Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев

Иван Колесников

Кирилл Зайцев

Николай Колесников

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов