Сегодня в Москве пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступят Загитова, Медведева, Тарасова и Морозов

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16 апреля в Москве пройдет второй день ледового шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Москва

Начало – 13:00 по московскому времени.

Участники

Алексей Ягудин

Алина Загитова

Евгения Медведева

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

Дмитрий Алиев

Роман Костомаров

Оксана Домнина – Максим Шабалин

Татьяна Волосожар – Федор Федотов

Мария Петрова – Алексей Тихонов

Албена Денкова – Максим Ставиский

Александр Энберт

Артем Федорченко

Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев

Иван Колесников

Кирилл Зайцев

Николай Колесников

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

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