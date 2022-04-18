Медведева, Туктамышева, Тарасова и Морозов выступят на шоу Авербуха в Перми

Двукратная чемпионка мира , чемпионка мира , серебряные призеры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и выступят в шоу «Ледниковый период» в Перми.

Представление пройдет 15 мая во дворце спорта «Молот».

Также на шоу заявлены Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Маринин, Екатерина Боброва и Макар Запорожский, Максим Шабалин, Евгений Семененко, Кирилл Зайцев.

16 апреля Семененко получил сотрясение после падения во время шоу в Санкт-Петербурге, сейчас он находится в больнице.