Медведева, Туктамышева, Тарасова и Морозов выступят на шоу Авербуха в Перми

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряные призеры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» в Перми. 

Представление пройдет 15 мая во дворце спорта «Молот». 

Также на шоу заявлены Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Маринин, Екатерина Боброва и Макар Запорожский, Максим Шабалин, Евгений Семененко, Кирилл Зайцев.

16 апреля Семененко получил сотрясение после падения во время шоу в Санкт-Петербурге, сейчас он находится в больнице. 

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