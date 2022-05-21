Медведева на вопрос о поддержке отстраненных россиян: «Если меня попросят о помощи, то я буду рассматривать это. Но свою кандидатуру никуда не выдвигала и не собираюсь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об отстранениях российских спортсменов.

– Евгения, в Лозанне в свое время вы выступали, защищали право российских спортсменов выступать на международных турнирах, и сделали это успешно. Вы известная фигуристка не только в России, но и во всем мире. Скоро конгресс ISU. Может быть, вы обратитесь, прокомментируете нынешнюю ситуацию?

– Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать.

– Вам кажется несправедливым отстранение российских спортсменов?

– Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем, – ответила Медведева.

В 2017 году фигуристка выступала на заседании МОК в Лозанне, где обсуждались вопросы участия россиян на Играх-2018 в Пхенчхане. Позднее Медведева также стала послом олимпийской сборной России.

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