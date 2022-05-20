Светлана Журова: «Мировое фигурное катание теряет уровень без России. Наш чемпионат сильнее Олимпийских игр»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что мировое фигурное катание теряет уровень без россиян.

– Сегодня Татьяна Анатольевна Тарасова назвала недопуск России убийством фигурного катания. Вы согласны с ее позицией или это слишком категоричное заявление?

– Татьяна Анатольевна ярка в своих выражениях. Она имела в виду, что спортсменам нужен международный опыт. Под «убийством» она подразумевала не российские, а международные потери.

Мировое фигурное катание теряет свой уровень без наших фигуристов. Россия стала драйвером, после успехов российских фигуристов у спортсменов из других стран появился азарт. Сейчас мировое фигурное катание пострадает. Не скажу, что произойдет убийство, но уровень упадает.

– Как вы считаете, за санкциями последует упадок в детско-юношеском фигурном катании?

– У них – да. У нас – нет. Давайте говорить честно, наш чемпионат России сильнее Олимпийских игр. Я уверена, что сейчас, наоборот, конкуренция вырастет. Не сомневаюсь ни на секунду, что будет еще больше желающих заниматься фигурным катанием, – сказала Журова.