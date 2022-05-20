Светлана Журова: «Мировое фигурное катание теряет уровень без России. Наш чемпионат сильнее Олимпийских игр»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Светлана Журова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что мировое фигурное катание теряет уровень без россиян.

– Сегодня Татьяна Анатольевна Тарасова назвала недопуск России убийством фигурного катания. Вы согласны с ее позицией или это слишком категоричное заявление?

– Татьяна Анатольевна ярка в своих выражениях. Она имела в виду, что спортсменам нужен международный опыт. Под «убийством» она подразумевала не российские, а международные потери.

Мировое фигурное катание теряет свой уровень без наших фигуристов. Россия стала драйвером, после успехов российских фигуристов у спортсменов из других стран появился азарт. Сейчас мировое фигурное катание пострадает. Не скажу, что произойдет убийство, но уровень упадает.

– Как вы считаете, за санкциями последует упадок в детско-юношеском фигурном катании?

– У них – да. У нас – нет. Давайте говорить честно, наш чемпионат России сильнее Олимпийских игр. Я уверена, что сейчас, наоборот, конкуренция вырастет. Не сомневаюсь ни на секунду, что будет еще больше желающих заниматься фигурным катанием, – сказала Журова.

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