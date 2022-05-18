Светлана Журова: «Забияко будет сложно в Канаде. Возможно, ее попросят сделать какие-то политические признания»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе российской фигуристки в сборную Канады.

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«Такие вещи не делаются спонтанно, не стала бы ее винить ни в чем. Знаю, что такие переговоры велись в фигурном катании еще в прошлом году. Это касается и одиночников, и пар, которые не проходили в состав сборной России. Рассматривались Казахстан, Грузия, другие страны.

Канада из числа стран исключений, когда наши встают в пару с иностранцами, когда в России не сложилось с партнером. Ведь все знают, что очень тяжело подобрать пару. Осуждать Наталью не собираюсь. Думаю, ей там будет непросто. Ей в любом случае нужно пройти «карантин». Возможно, она уже использовала этот год, чтобы пройти «карантин» и сменить спортивное гражданство.

Наша федерация не должна чинить препятствий. Но ей будет сложно в Канаде, возможно, попросят сделать какие-то политические признания, также нужно будет пройти процесс получения канадского гражданства. Это очень серьезное ее решение. Что касается общества, то люди по-всякому отнесутся – кто-то будет говорить плохие вещи, кто-то поддержит», – сказала Журова.