Татьяна Тарасова: «Если Россию не допустят и в следующем сезоне, это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает границ»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала убийством фигурного катания возможный недопуск российских фигуристов к международным соревнованиям в следующем сезоне.

«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России.

Замедлится ли развитие фигурного катания? Конечно, международные соревнования всем нужны. От отсутствия там россиян страдают все», – сказала Тарасова.

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