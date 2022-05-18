Тарасова об отстранении российских фигуристов: «Ужасная гадость, развал нашего фигурного катания, битье по рукам. Хамство, которого свет не видел»

назвала гадостью и хамством отстранение российских фигуристов от международных турниров.

– Щербакова недавно думала, не завершить ли ей карьеру, пока нет международных соревнований. Какая мотивация сейчас у наших фигуристов продолжать кататься?

– Мотивация у каждого своя. Каждый думает по-своему. Конечно, это ужасная гадость – то, что сделали.

Это просто развал нашего фигурного катания. Это просто битье нам по рукам. Это хамство, которого свет не видел. Но вот так как-то оно и есть. И поэтому каждая ситуация будет рассматриваться нашими спортсменами по-своему.

– Кому сейчас хуже – российским фигуристам без международных соревнований или крупным турнирам без россиян?

– Хуже всем. И фигуристам, и крупным турнирам без россиян, потому что они не будут крупными. Ничего хорошего нет, – сказала заслуженный тренер СССР.