Нэтан Чен: «Не думаю, что вернусь к соревнованиям в следующем сезоне. Понятия не имею, буду ли выступать после окончания университета»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, что хочет сосредоточиться на учебе в Йельском университете.

«Я хочу действительно погрузиться в процесс учебы, а не пытаться быстро пройти его, чтобы просто сдать экзамены.

Хочу заводить друзей. У меня было не так уж много возможностей для этого», – сказал Чен.

Также фигурист ответил на вопрос о том, когда вернется к соревнованиям.

«Не думаю, что в следующем сезоне. Понятия не имею, буду ли выступать после окончания университета. Я очень доволен тем, чего уже достиг», – отметил он.

Чен еще не обсуждал с представителями Федерации фигурного катания США вопрос участия в серии Гран-при предстоящего сезона, а также не говорил со своим тренером после Пекина-2022.

«После того, как закончится тур Stars on Ice, будет здорово поговорить с Рафом, чтобы узнать, что он думает, что думаю я, что думают мои родители, что думает моя семья – и отталкиваться от этого», – добавил спортсмен.