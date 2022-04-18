Рафаэль Арутюнян: «Учеба станет приоритетом Чена. Будет ли он продолжать тренировки и выступления, сказать пока не могу»

, тренер олимпийского чемпиона , ответил на вопрос о продолжении карьеры ученика.

– Во время Олимпиады в Пекине вы говорили о том, что сложно будет выдержать еще один четырехлетний цикл и подготовить чемпиона Милана. Когда схлынули первые эмоции, планы не изменились?

– Нет, что вы! Буду продолжать работать, но уже без прежнего рвения и энтузиазма. Не стал бы возражать, если кто-то из моих ассистентов возьмет на себя роль тренера будущего олимпийского чемпиона, а мне оставит функции ментора.

– У олимпийского чемпиона Нэтана Чена не изменились планы сосредоточиться на учебе?

– Во всяком случае, это станет его приоритетом. Будет ли он продолжать тренировки и выступления, сказать пока не могу. Очень сложно сразу поставить точку в блестящей карьере.

Чен будет это решать сам, но мне очень нравится магия чисел: 6+3+1. Шестикратный чемпион США, трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Красиво, согласитесь! – сказал Арутюнян.