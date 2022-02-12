Рафаэль Арутюнян: «Возможно, осуществив мечту, Чен не будет продолжать спортивную карьеру. Сегодня не могу ответить на этот вопрос»

, тренер олимпийского чемпиона Пекина-2022 Нэтана Чена, оценил выступление своего ученика на Играх.

– В Пекине ваш ученик показал лучшие прокаты в сезоне. Как удалось подвести Чена в оптимальной форме к главному старту четырехлетия?

– В нынешнем олимпийском цикле Нэтан доминировал, выиграв три чемпионата мира. Он приобрел необходимый для олимпийской победы опыт. Нужно было просто все грамотно просчитать, у нас это получилось.

– Перед произвольной программой не было мыслей немного упростить контент?

– Даже не задумывались об этом! Зачем, если все уже многократно опробовано? Не стали включать четверной риттбергер, но зачем он нужен? В начале сезона Нэтан его прыгал, чтобы другие подумали: парень хочет еще усложнить свою программу. Мы же просто стремились выучить еще один четверной прыжок и даже показали его на публике. Технически Чен сильнее всех в мире.

– По ходу сезона вы вернулись к прошлогодним программам. Однако говорили о том, что поклонники фигурного катания, возможно, еще увидят в исполнении Чена программу, так восхитившую Татьяну Тарасову, на музыку Моцарта.

– Я предложил Нэтану исполнить ее на показательных выступлениях в Пекине. Это был бы хороший подарок болельщикам.

– Знаете ли вы о ближайших и долгосрочных планах нового олимпийского чемпиона?

– Когда мы разговаривали об этом до Олимпиады, Нэтан отвечал: «Выиграю в Пекине, тогда и буду решать». Возможно, осуществив мечту, он и не будет продолжать спортивную карьеру. Сегодня не могу ответить на этот вопрос.

– На Олимпиаде в Пхенчхане ваш ученик сам решил усложнить короткую программу и проиграл. Эти четыре года его мучила мысль, что поступил по-юношески необдуманно?

– Не знаю. Ведь Нэтан не любит выносить такие вещи на обсуждение. В Пхенчхане даже меня шокировало, что сделал Чен. Это решение было принято у них на семейном совете. Когда спросил его, уверен ли он в своем решении, услышал положительный ответ. Только прозвучало это как-то обреченно. А уж после того, как по ходу программы Нэтан сорвал лутц, затем заменил флип на тулуп, все стало понятно. На Олимпийских играх нельзя ничего менять спонтанно, нужно делать то, что умеешь на сто процентов.

– Решение выступить в командном турнире только в короткой программе было принято заранее, или желания поменять его появилось после того, как сборная США выиграла два первых вида?

– Я категорически настаивал на том, чтобы Нэтан катал только короткую программу, затем было время для восстановления перед личным турниром. Мы ехали в Пекин не просто за какой-то медалью, а именно за золотой медалью в личных соревнованиях, – сказал Арутюнян.

Нэтан Чен – неуязвимый фигурист, которого создал тренер из СССР. В чем прелесть нового олимпийского чемпиона?