Александр Горшков: «На российских фигуристов пока никто не накладывал никаких санкций»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что на сегодняшний день нет никаких санкций в отношении российских фигуристов со стороны Международного союза конькобежцев ( ).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с призывом не использовать государственные флаги и гимны России и Беларуси на любых соревнованиях.

– Со стороны ISU в отношении российских фигуристов появились какие-то санкции?

– Пока у нас такой информации по этому поводу нет. Никто на нас пока ничего не накладывал.

– Как относитесь тому, что теперь россиянам запрещают использовать флаг и гимн страны даже на этапах Кубка мира?

– Как всегда двойные стандарты. Расшифровать не буду, вы прекрасно все понимаете, – сказал Горшков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.