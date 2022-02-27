Александр Горшков: «На российских фигуристов пока никто не накладывал никаких санкций»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Горшков Политика Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКРАлександр Горшков заявил, что на сегодняшний день нет никаких санкций в отношении российских фигуристов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям с призывом не использовать государственные флаги и гимны России и Беларуси на любых соревнованиях. 

– Со стороны ISU в отношении российских фигуристов появились какие-то санкции?

– Пока у нас такой информации по этому поводу нет. Никто на нас пока ничего не накладывал.

– Как относитесь тому, что теперь россиянам запрещают использовать флаг и гимн страны даже на этапах Кубка мира?

– Как всегда двойные стандарты. Расшифровать не буду, вы прекрасно все понимаете, – сказал Горшков. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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