Решение об участии делегатов России и Беларуси в конгрессе ISU еще не принято

Международный союз конькобежцев (ISU) еще не принял решения об участии представителей России и Беларуси в конгрессе организации, который пройдет 6-10 июня в Пхукете.

Совет ISU сообщил, что принял к сведению позицию более 20 федераций, которые предложили не допускать делегатов двух стран к конгрессу. Однако окончательное решение по этому вопросу пока отложено.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что представители России смогут присутствовать на конгрессе, но вопрос об их участии в голосованиях оставался открытым.

На данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

UPD: изначально в данной публикации был представлен неверный перевод пресс-релиза ISU о том, что Россия и Беларусь не примут участия в конгрессе.