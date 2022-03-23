Александр Горшков: «Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Мы работаем»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что организация работает над подачей исков в CAS по поводу недопуска российских фигуристов к международным стартам.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

«Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Это касается всех соревнований – не только юниорского чемпионата мира. Мы работаем. На встрече с министром спорта Олегом Матыциным мы высказали свои просьбы. Что мы хотели бы и что нам нужно. Будем надеяться, что они (просьбы) будут учтены», – сказал Горшков.