Александр Горшков: «Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Мы работаем»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Горшков CAS Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что организация работает над подачей исков в CAS по поводу недопуска российских фигуристов к международным стартам. 

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

«Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Это касается всех соревнований – не только юниорского чемпионата мира. Мы работаем.   На встрече с министром спорта Олегом Матыциным мы высказали свои просьбы. Что мы хотели бы и что нам нужно. Будем надеяться, что они (просьбы) будут учтены», – сказал Горшков. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные