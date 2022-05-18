Татьяна Мишина о возобновлении карьеры Забияко: «Для меня это неожиданное решение. Хотя по «Ледниковому периоду» было видно, что она в хорошей форме»

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала переход российской фигуристки в сборную Канады.

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«Она такая яркая и красивая партнерша. Я думаю, она не полностью раскрыла себя из-за травмы партнера, в связи с чем ей пришлось завершить карьеру. Возможно, она чувствует в себе силы для продолжения карьеры, раз пошла на такое решение, все-таки спортсменка такого высокого уровня, не взвесив свои силы, не будет принимать решение о продолжении карьеры.

Для меня это неожиданное решение. Хотя она в хорошей форме. Это было видно по тому, как она выступала в . Конечно, таким образом трудно было досконально определить, но все-таки у нее замечательные внешние данные, запоминающиеся.

Так что я думаю, что она чувствует, что еще не все сказала, по крайней мере это мое предположение. Хочется пожелать ей успехов, и чтобы не было травм», – сказала Мишина.

Также тренер ответила на вопрос, не отразится ли политическая ситуация на тренировках Забияко в Канаде.

«Это все зависит от того, как и кто ее пригласил. Конечно, ситуация будет сказываться, но приглашающая сторона, судя по всему, как-то несет ответственность за предложение. Тут по большей части зависит не в целом, а от конкретного случая и предложения», – добавила Мишина.