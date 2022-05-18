Роднина о Забияко: «А кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. У нас есть много более именитых спортсменов»

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Ирина Роднина отреагировала на переход россиянки Натальи Забияко в сборную Канады. 

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«А кто это такая? Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призеров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях – это утешение.

Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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