Роднина о Забияко: «А кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. У нас есть много более именитых спортсменов»

Ирина Роднина отреагировала на переход россиянки в сборную Канады.

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«А кто это такая? Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призеров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях – это утешение.

Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.