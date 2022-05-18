Ягудин о переходе Забияко в Канаду: «Не вижу больших перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался о переходе российской фигуристки в сборную Канады.

Сегодня стало известно, что Забияко возобновляет спортивную карьеру и планирует выступать в паре с канадцем Закари Дэйлманом.

«Можно только поздравить Наталью с возобновлением карьеры и пожелать ей успеха. Видимо, она почувствовала какую-то недосказанность после, так скажем, предыдущей карьеры и решила вернуться. Касательно правильности или неправильности всех этих переходов я отвечаю одинаково – ждем следующий сезон, тогда уже будем оценивать. Здесь могу сказать то же самое.

Что касается перспектив – ну, все люди индивидуальны. Мы можем обратиться к примеру того же Жени Плющенко, который выигрывал, уходил, возвращался и снова выигрывал. Так что все возможно. В данном случае я не вижу больших перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться», – сказал Ягудин.