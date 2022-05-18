Экс-тренер Забияко: «Наташа очень хотела вернуться в спорт. Во время кэмпа ISU она попробовала встать в пару с партнером из Канады»

Бывший тренер российской фигуристки Натальи Забияко Владислав Жовнирский рассказал, почему она решила возобновить спортивную карьеру.

Ранее Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт завершил карьеру в 2020 году.

Сегодня стало известно, что фигуристка планирует выступать за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом.

«Наташа загорелась спортом, она очень хотела вернуться. Во время кэмпа (учебно-тренировочного лагеря) ISU Наташа попробовала встать в пару с партнером из Канады.

Специалистам они понравились, и сами ребята приняли решение начать тренировки на родине партнера. Это наиболее оптимальный вариант для совместной работы для них в данный момент.

Я сам связался с Бруно Маркоттом и спросил его мнение по поводу новой пары, на что он заинтересовался и согласился поработать с ребятами. К Наташе я отношусь очень хорошо и в любом случае буду ей помогать», – сказал Жовнирский.