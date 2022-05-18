Горшков о том, что Забияко будет выступать за Канаду: «Впервые об этом слышу, ничего сказать не могу. Она к нам не обращалась»

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Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что Наталья Забияко не обращалась в федерацию по поводу возобновления спортивной карьеры. 

Забияко, ранее выступавшая в паре с Александром Энбертом, завершила карьеру в 2020 году. Сегодня стало известно, что она планирует выступать за сборную Канады в паре с Закари Дэйлманом. 

«Она к нам не обращалась по этому поводу. Я вообще впервые об этом слышу, поэтому высказать свое мнение по данному вопросу не могу», – сказал Горшков.

Серебряный призер ОИ-2018 Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду («Р-Спорт»)

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