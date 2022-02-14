Лайшев о деле Валиевой: «В фигурном катании есть зависть к Тутберидзе. Через 15-летнюю девочку пытаются сделать больнее тренеру и всем нам»

Президент Центра спорта и образования Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ( ) не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на в Пекине из-за положительной допинг-пробы россиянки .

– Сегодня происходит безобразие, хулиганство и хамство. Но самое главное верить в то, что это испытание для Камилы, а испытание бог посылает лучшим. Нужно пройти все испытания, чтобы доказать и себе самому, как спортсмену, и стране, что ты являешься сильнейшим. Вчера радовался за наших лыжников, которые показали в командной борьбе свою силу.

В фигурном катании есть зависть и раздражение к , которая так умело работает.

– Нет ли ощущения, что через Валиеву пытаются ударить по ее тренеру?

– Да, через 15-летнюю девочку пытаются сделать больнее тренеру, всем нам, россиянам. Это бьет по всем нам, – сказал Лайшев.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

Фото дня: Валиева плачет на плече у Тутберидзе во время тренировки