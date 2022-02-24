Лайшев поздравил Тутберидзе с днем рождения: «Вы уникальная женщина, красивая, талантливая, умная, успешная. Впереди много новых побед»

Президент центра спорта и образования Ренат Лайшев поздравил с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру России исполняется 48 лет.

«Уважаемая Этери Георгиевна! Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вы сегодня получаете. Вы уникальная женщина, красивая, талантливая, умная, успешная. Весь мир восхищается программами и результатами ваших воспитанников на протяжении многих лет!

Желаю вам огромного счастья, больше времени проводить с семьей, любимыми и дорогими людьми, продолжать получать удовольствие от работы! И преодолевать все преграды с высоко поднятой головой! Пусть все невзгоды останутся позади.

Еще раз поздравляю с выдающимся результатом на Олимпийских играх в Пекине! Преклоняюсь перед вашим талантом. Впереди много новых побед!» – написал Лайшев.