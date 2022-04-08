Игорь Еременко завершил спортивную карьеру и присоединится к тренерской команде Ильи Авербуха

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Игорь Еременко Фигурное катание

Российский фигурист Игорь Еременко, выступавший в танцах на льду с Софьей Шевченко, завершил спортивную карьеру и присоединится к тренерской команде Ильи Авербуха.

Об этом сообщил тренер дуэта Александр Свинин.

«Еременко закончил карьеру в спорте, это было его решение. Сейчас Игорь решил попробовать себя в тренерской работе с командой Ильи Авербуха», – сказал Свинин.

20-летняя Шевченко и 24-летний Еременко являются победителями финала Гран-при среди юниоров, бронзовыми призерами юниорского чемпионат мира. На чемпионате России 2021 года заняли четвертое место. В конце этого сезона дуэт распался.

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