Игорь Еременко завершил спортивную карьеру и присоединится к тренерской команде Ильи Авербуха

Российский фигурист , выступавший в танцах на льду с Софьей Шевченко, завершил спортивную карьеру и присоединится к тренерской команде .

Об этом сообщил тренер дуэта Александр Свинин.

«Еременко закончил карьеру в спорте, это было его решение. Сейчас Игорь решил попробовать себя в тренерской работе с командой Ильи Авербуха», – сказал Свинин.

20-летняя Шевченко и 24-летний Еременко являются победителями финала Гран-при среди юниоров, бронзовыми призерами юниорского чемпионат мира. На чемпионате России 2021 года заняли четвертое место. В конце этого сезона дуэт распался.