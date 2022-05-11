Роднина о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Хозяин имеет на это право. Когда вы идете в гости, то нужно спрашивать»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Хозяин катка имеет на это право. Это частная собственность. Чему удивляться? Это для нас Тутберидзе – тренер с большой буквы. Но это не значит, что она имеет такой же авторитет в США. Когда вы идете в гости, то нужно спрашивать», – сказала Роднина.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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