Жулин о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Россия для них – сбой. Конечно, ей там будут палки в колеса вставлять»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Этери Тутберидзе Политика Спорт-Экспресс Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«А вам не кажется, что всех нас сторонятся, не только Тутберидзе? Сами не видите, что происходит? Россия для них – сбой.

Вы представляете, что кто-то сейчас поедет в Америку отдыхать из русских? Так что, конечно, ей там будут палки в колеса вставлять и говорить, что она персона нон грата. Тяжелая у нее ситуация.

Я бы на ее месте просто с дочерью увиделся бы, походил и погулял с ней. Чего дразнить этих американцев?» – сказал Жулин.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные