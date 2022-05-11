Тарасова о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Это неправильно, но я не знаю правил»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась мнением о запрете российскому тренеру находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери , которая тренируется в США в танцевальном дуэте с .

«У них есть свои правила, которых мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Я считаю, это неправильно, но я не знаю правил», – сказала Тарасова.

«Конечно, ради такого заслуженного в мире фигурного катания человека можно делать исключения. Тем более она приехала туда не просто дурака валять, а следить за тренировочным процессом дочери. Раньше нас ни о чем подобном не спрашивали и впоследствии приглашали еще и еще. Другое дело, что у них есть свои правила и нам тоже необходимо их знать и следовать им.

Думаю, в этот раз они действительно не пустят ее на лед. Не скажу, что из вредности или принципиальности. Просто есть соответствующий порядок, и они будут ему следовать», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?