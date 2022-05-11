Дмитрий Губерниев: «Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. Но у них хрен маленький и яйца не выросли»

Комментатор «Матч ТВ» жестко высказался о визите заслуженного тренера России по фигурному катанию в США.

Ранее стало известно, что Этери приедет в Бостон к дочери , которая тренируется в США в танцевальном дуэте с . Директор катка сообщила, что Тутберидзе не разрешат находиться на льду или у бортика.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе.

У них яиц не хватает против наших крутых НХЛовцев, а они пристали к слабой женщине. У нее живет там ребенок, и она как мать имеет право приехать.

Это абсолютное лицемерие и двуличие. Если американцы такие принципиальные, то пусть выгонят наших из НХЛ. Но у них хрен маленький и яйца не выросли.

Расправляться с женщиной – большого ума не надо. У Этери там живет ребенок. Они будут запрещать матери ездить к детям? Ну тогда мы далеко уйдем», – сказал Губерниев.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?