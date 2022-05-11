Дмитрий Губерниев: «Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. Но у них хрен маленький и яйца не выросли»

Теги Александр Овечкин НХЛ сборная России танцы на льду Дмитрий Губерниев Этери Тутберидзе Политика Диана Дэвис Глеб Смолкин контент Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко высказался о визите заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США.

Ранее стало известно, что Этери приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Директор катка сообщила, что Тутберидзе не разрешат находиться на льду или у бортика.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе.

У них яиц не хватает против наших крутых НХЛовцев, а они пристали к слабой женщине. У нее живет там ребенок, и она как мать имеет право приехать.

Это абсолютное лицемерие и двуличие. Если американцы такие принципиальные, то пусть выгонят наших из НХЛ. Но у них хрен маленький и яйца не выросли.

Расправляться с женщиной – большого ума не надо. У Этери там живет ребенок. Они будут запрещать матери ездить к детям? Ну тогда мы далеко уйдем», – сказал Губерниев.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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