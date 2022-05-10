Александр Жулин: «Очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся западные твари. Сейчас она враг номер один для американской среды фигурного катания»

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию поделился мнением о критике заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США.

На этой неделе Тутберидзе должна отправиться к дочери в Бостон, где хореограф Бенуа Ришо поставит программу танцевальному дуэту Дэвис – .

«Там ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка – американка. И что им теперь, не видеться?

Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру.

Сейчас Тутберидзе – враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем.

Ехать туда безусловно опасно, но Этери смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!» – сказал Жулин.

Ришо поставит программу Дэвис и Смолкину. Тутберидзе будет в США на следующей неделе (TSL)