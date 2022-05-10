Александр Жулин: «Очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся западные твари. Сейчас она враг номер один для американской среды фигурного катания»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин контент Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о критике заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США.

На этой неделе Тутберидзе должна отправиться к дочери Диане Дэвис в Бостон, где хореограф Бенуа Ришо поставит программу танцевальному дуэту Дэвис – Глеб Смолкин.

«Там ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка – американка. И что им теперь, не видеться?

Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру.

Сейчас Тутберидзе – враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем.

Ехать туда безусловно опасно, но Этери смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью!» – сказал Жулин.

Ришо поставит программу Дэвис и Смолкину. Тутберидзе будет в США на следующей неделе (TSL)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные