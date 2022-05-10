Татьяна Тарасова: «Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Ехать в США или нет – исключительно ее дело! Не надо к ней приставать!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию поделилась мнением о предстоящем визите Этери Тутберидзе в США.

На этой неделе Тутберидзе должна отправиться к дочери в Бостон, где хореограф Бенуа Ришо поставит программу танцевальному дуэту Дэвис – Глеб Смолкин.

ни у кого не спрашивала совета. Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет – исключительно ее дело!

Этери взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать!» – сказала Тарасова.

Ришо поставит программу Дэвис и Смолкину. Тутберидзе будет в США на следующей неделе (TSL)