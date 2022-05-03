Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, когда приступит к тренировкам вне льда.

В середине апреля фигурист упал во время исполнения четверного прыжка на ледовом шоу и получил сотрясение мозга. Его уже выписали из больницы.

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнет с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности.

Врачи разрешили начать со следующей недели – но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», – сказала Мишина.

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