Татьяна Мишина: «Самочувствие у Семененко хорошее. На сбор в Армению он точно не поедет, будет восстанавливаться»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о самочувствии после выписки из больницы.

Фигурист упал во время исполнения четверного прыжка на ледовом шоу и получил сотрясение мозга.

«Мы разговаривали с врачом, который вел Женю, он рекомендовал еще две недели воздержаться от тренировок, а потом потихоньку приступать. Самочувствие у него хорошее, все нормально, но торопиться в любом случае не будем — будем прислушиваться к рекомендациям врачей.

На сбор в Армению Семененко точно не поедет, он будет тут восстанавливаться. Тем более что пока ему лучше обойтись без перелетов.

Я остаюсь здесь, не уезжаю на сборы, поэтому буду тут с ним. Посмотрим, как все будет — две недели пройдут, начнется ОФП, и там уже станет ясно, когда он сможет выйти на лед», — сказала Мишина.

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