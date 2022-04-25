Татьяна Мишина: «Выписка Семененко из больницы планируется в ближайшее время. Скорее всего, ему нужно около двух недель провести без тренировок»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко после травмы на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Во время выступления Семененко сильно ударился головой об лед и был госпитализирован с сотрясением мозга.

«Выписка Жени из больницы планируется в ближайшее время. Его состояние намного лучше, врачи готовы его выписать. Конечно, придется после выписки воздержаться от всех нагрузок.

Самое главное, что прошли головные боли. Он тоже говорит, что ему становится лучше. Скорее всего, ему будет нужно еще около двух недель провести без тренировок.

Он продолжит тренироваться без всякой опаски после этой паузы. К тому же, после выписки он будет двигаться гораздо больше»«, – цитирует тренера «Р-Спорт».

«Непосредственно сегодня с врачом говорили, и он сказал, что очень положительная динамика. Надо только выждать и не начать ничего делать раньше» – приводит слова Мишиной «СЭ».

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