«Не снимайте с меня коньки». Семененко выписался из больницы после падения в шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко выписался из больницы после травмы.

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку!

До встречи, не снимайте с меня коньки», – написал спортсмен в сторис.

16 апреля во время шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге Семененко упал с четверного прыжка и ударился головой об лед. Его госпитализировали с сотрясением мозга.

Сегодня тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигурист не будет тренироваться около двух недель.

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