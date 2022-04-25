«Не снимайте с меня коньки». Семененко выписался из больницы после падения в шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко выписался из больницы после травмы.
«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку!
До встречи, не снимайте с меня коньки», – написал спортсмен в сторис.
16 апреля во время шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге Семененко упал с четверного прыжка и ударился головой об лед. Его госпитализировали с сотрясением мозга.
Сегодня тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигурист не будет тренироваться около двух недель.
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