«Не снимайте с меня коньки». Семененко выписался из больницы после падения в шоу Плющенко

Теги сборная России травмы фото мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Евгений Семененко выписался из больницы после травмы.

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку!

До встречи, не снимайте с меня коньки», – написал спортсмен в сторис.

16 апреля во время шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге Семененко упал с четверного прыжка и ударился головой об лед. Его госпитализировали с сотрясением мозга.

Сегодня тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигурист не будет тренироваться около двух недель.

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